Gravina: “Prossima stagione? Bisogna fare i conti con la realtà. Ecco quando ripartirà la Serie A”

Con la 38esima giornata si chiuderà un campionato molto lungo e intenso, intervallato dalla drammatica e sfortunata sosta causa emergenza Coronavirus. Terminata l’ultima serie di partite ed emanati i verdetti finali, per club e addetti ai lavori sarà già tempo di pensare al prossimo anno sportivo. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al ‘Teatro Romano’ per assistere alla premiazione del Benevento.

Tra gli argomenti trattati, anche e soprattutto la questione legata alle date di inizio e fine del prossimo campionato italiano; tematica importante e già ampiamente discussa nelle riunione della federcalcio post-lockdown: “A me piace cambiare, ma bisogna fare i conti con la realtà. Dobbiamo incastrare le giornate di campionato con le competizioni internazionali, partendo da una data ipotetica, come fine settembre o forse anche ottobre. A fine agosto si definiranno le competizioni internazionali, poi a settembre c’è la nazionale. L’8 settembre c’è una gara, il 12 riparte il campionato: lo ritengo poco percorribile in questo momento. Il format è un può essere rivisto, ci confronteremo. Qualcosa bisognerà fare”.

