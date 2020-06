Genoa, Preziosi: “Salvezza? Bisogna affidarsi ai giocatori più esperti. Sul mio futuro in rossoblù”

La parola a Enrico Preziosi.

Il patron del Genoa, concessosi per un’intervista a La Gazzetta Dello Sport, si è espresso in merito a diverse tematiche riguardanti la compagine rossoblù, partendo dal lavoro svolto dal tecnico Davide Nicola: “I modi del mister potrebbero essere definiti ‘pragmatismo dolce’? Concordo. Nicola ha modi gentili, ma non è una mia scoperta dell’ultimo momento. Non sapete che già prima del suo arrivo a Udine avevo avuto contatti con lui. La conoscenza c’era, e sarebbe venuto volentieri a Genova. Ma aveva già dato la sua parola all’Udinese“.

Inoltre il numero uno del Grifone ha parlato della salvezza: “Se si vuole affrontare una situazione di difficoltà in un mare tempestoso, servono buoni naviganti, dunque anche persone con esperienza. Behrami ha 35 anni, Masiello 34: hanno dato entrambi un forte contributo alla causa e, fatto importante, sono legati al Genoa. Non solo: nessuno dei due è venuto qui pensando alla carriera, ma solo per fare il proprio dovere, come esempio anche per gli altri. Ma devo citare anche Perin: è legato al Genoa in modo viscerale, non è tornato per opportunità, ma per amore. Un valore aggiunto: gente di cui ti puoi fidare”.

Chiosa finale sul futuro della proprietà del club: “13 anni di Genoa nonostante il rapporto non sempre facile con i tifosi? Nel calcio la riconoscenza non si può riscontrare nel tifoso moderato, che fa il confronto con altre realtà e ha il desiderio di risultati migliori. Si viene giudicati in qualche maniera sulla base dei risultati, ed a volte non bastano tredici anni di sacrifici, personali e della mia famiglia. Mi auguro che prima o poi questo venga compreso: spero che si vada verso un futuro migliore per il Genoa. Laddove ce ne fosse la possibilità, sono pronto a fare un passo indietro”.

