Genoa-Parma, D’Aversa: “Momento straordinario, sono soddisfatto. Europa? Non ci poniamo limiti”

Vittoria sonora per il Parma.

Tra le mura del “Ferraris” i ducali hanno battuto il Genoa grazie a uno straordinario Cornelius, autore di una tripletta, e Kulusevski, che ha firmato il poker. I padroni di casa, a cui sono stati concessi due calci di rigore (uno sbagliato da Criscito e l’altro messo a segno da Iago Falque), non hanno approfittato delle occasioni per riaprire la gara. Risultato finale, dunque, 1-4.

Il tecnico dei crociati Roberto D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato la prestazione dei suoi: “Non potevo chiedere di più di quello che mi hanno dato i ragazzi, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Fare 4 punti in due trasferte non è poco, stasera abbiamo vinto contro una delle squadre più in forma prima della sosta. Sono risultati importanti, sono molto soddisfatto. Europa? Non ci poniamo limiti, ma dobbiamo prima raggiungere il nostro obiettivo“.