Serie A, 27a giornata: il Parma cala il poker a Marassi, Belotti regala i 3 punti al Torino

Il Parma sbanca il “Ferraris”, vittoria di misura per il Torino.

Questi i risultati delle due gare valide per la ventisettesima giornata di Serie A andate in scena a partire dalle 21.45. Gli uomini di Roberto D’Aversa hanno calato il poker in casa del Genoa grazie alla tripletta di uno straordinario Cornelius e al gol di Kulusevski. Due rigori concessi ai rossoblù: uno sbagliato da Criscito e l’altro messo a segno nel finale da Iago Falque, ma che non è bastato a rimettere la squadra in carreggiata. Risultato finale 1-4. Il Parma sale a quota 39 a tre punti dalla zona Europa, mentre là compagine di Davide Nicola resta in zona rossa. All’Olimpico il Torino ha invece battuto l’Udinese grazie a una rete messa a segno a un quarto d’ora dal fischio d’inizio da Belotti. I granata salgono a quota 31 guadagnando punti importanti per la salvezza, mentre i friulani restano a quota 28, a +3 sulla terzultima.

