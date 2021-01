Genoa, furia Schone: “Finalmente è finito il contratto, lascerò alle spalle questo brutto periodo”

Lo sfogo di Lasse Schone.

L’ormai ex centrocampista del Genoa ha sparato a zero sulla società ligure, esprimendo tutto il suo disappunto per un’esperienza italiana di certo non positiva. Arrivato nel in Serie A con tutti i favori dei pronostici, il giocatore con un passato all’Ajax ha ufficialmente rescisso il suo contratto con il club del patron Enrico Preziosi. Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni Ekstra Bladet Schone ha sottolineato tutto ciò che non ha funzionato nella sua avventura con la maglia del Grifone, dando anche qualche indiscrezione sul suo futuro:”Sapere della mia esclusione dalla lista per la Serie A è stato n po’ come uno shock per me. Ora sono però pronto a lasciarmi alle spalle questo periodo, per fortuna sono passati solo tre mesi. Mi sono allenato e sono in ottima forma, non vedo l’ora di una nuova avventura. Con il mio agente abbiamo interrotto il rapporto con il Genoa con sei mesi di anticipo. Sono contento della fine del contratto. Non sono mai stato così in forma, mi sento un 23enne anche se di anni ne ho compiuti 34. Non ho rimpianti comunque. Io e la mia famigliaabbiamo sperimentato una cultura e una lingua nuove, ma ora non vedo l’ora di tornare a giocare in un posto nuovo”.

