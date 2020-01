Genoa, Behrami: “Felice di essere tornato in Serie A. I tifosi sono esigenti, bisogna lavorare per raggiungere il nostro obbiettivo”

Una nuova avventura per Valon Behrami.

L’esperto centrocampista ex Udinese, Lazio e Fiorentina, intervistato dall’emittente svizzera RSI, si è espresso in merito alla scelta di approdare in rossoblù all’età di 34 anni e lottare per la conquista della salvezza. Di seguito le dichiarazioni del mediano classe ’85:

“E’ stata la scelta giusta. Sono molto felice di essere a Genova, era quello che volevo. Ora mi sento rinato di essere tornato a giocare in Serie A. Chiaro che la presenza del tecnico Davide Nicola abbia avuto il suo peso perché mi conosce e sa quello che posso dare in campo. Qui ci sono le condizioni per fare bene alla domenica. C’è un ambiente particolare a Genova con una tifoseria molto esigente, dobbiamo lavorare in maniera costante cercando di raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza“, ha concluso Behrami.

Il Genoa sarà impegnato questa sera nella sfida, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Torino, in programma alle 21:15 allo stadio Olimpico Grande Torino.