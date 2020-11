FOTO Palermo-Turris, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne: “Il posto rosa è ancora lì”

Nella giornata di Palermo-Turris “il posto rosa è ancora lì“.

Con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il club rosanero di Dario Mirri celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020. In occasione della gara valida per il recupero della sesta giornata del Girone C di Serie C, il gesto della società di Viale del Fante rimane di ammirevole interesse sociale. “Esattamente un anno fa, aderendo a Posto Occupato, abbiamo realizzato un posto rosa in tribuna autorità. Un posto che potrebbe essere occupato simbolicamente da tutte le donne vittime di femminicidio nel mondo. Oggi, nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne, a distanza di un anno niente è cambiato: il numero delle vittime in Italia è sempre lo stesso, una donna uccisa ogni tre giorni. Anche il posto rosa è ancora lì e ci rimarrà per sempre, ma sarebbe bello che non ci fosse più bisogno di un simbolo per ricordare a tutti questa emergenza sociale. Serve l’impegno di tutti“, scrive il club su Facebook. Di seguito, il post in questione.

