FOTO Palermo, rosanero sotto la curva per omaggiare Marta: i rosanero dedicano la vittoria alla piccola tifosa

Il Palermo torna alla vittoria dopo la sconfitta contro la Turris superando per 3-0 il Monopoli.

Monopoli, Scienza: “Il Palermo ha vinto in modo rocambolesco, c’era un rigore per noi”

I rosanero hanno superato con un tris la compagine pugliese riscattando la caduta casalinga rimediata in settimana nella sfida contro i campani. Le reti di Alberto Almici, Ivan Marconi e Andrea Saraniti hanno messo il punto esclamativo sul match che ha riportato gli uomini di Roberto Boscaglia in zona play-off. Il Palermo, come ammesso dallo stesso tecnico gelese e da Marconi nel post-gara, hanno voluto dedicare questo successo alla piccola Marta. La bimba di appena 10 anni che qualche giorno fa è scomparsa mentre si ritrovava a scuola a causa di un malore che ha stroncato la sua giovane vita. A testimoniare il tutto lo scatto che ritrae i calciatori rosanero che, al termine del match, si sono recati sotto alla curva per rendere omaggio alla piccola tifosa.