Monopoli, Scienza: “Il Palermo ha vinto in modo rocambolesco, c’era un rigore per noi”

LE PAGELLE DI PALERMO-MONOPOLI 3-0. I rosa non pescano imprevisti e battono il Monopoli

I rosanero hanno avuto la meglio dei pugliesi nonostante un inizio thriller che aveva fatto pensare al peggio. Gara convincente degli uomini di Boscaglia che riscattano così la sconfitta subita nel finale contro la Turris. Il tecnico del Monopoli, Giuseppe Scienza, recrimina su un episodio che a sua detta avrebbe sfavorito i suoi. Le parole dell’allenatore nel corso del post-partita.

“Ci sarebbe servito un episodio per svoltare, c’e anche un episodio dubbio sul quale avremmo potuto guadagnare un calcio di rigore e invece ci è stato fischiato fallo contro. Questa partita il Palermo l’ha vinta in modo rocambolesco, la rete del vantaggio li ha riempiti di fiducia. I rosanero in avanti hanno dei calciatori davvero importanti, avevo chiesto ai ragazzi di tenerla aperta fino alla fine per sperare poi in un episodio a nostro favore. Abbiamo provato nel corso della partita ad essere propositivi ma negli ultimi 20 metri la squadra di Boscaglia aveva qualcosa in più, c’è da dire che il terzo gol era evitabile mentre i primi due li abbiamo davvero regalati”.