FOTO Palermo-Paganese, Di Piazza esulta: “Migliore prestazione stagionale!”

Il Palermo ottiene la prima vittoria casalinga.

Nella sfida valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C, la squadra di Roberto Boscaglia ottiene i tre punti battendo la Paganese. Il risultato finale di 2-1 in favore dei rosanero porta le firme di Rauti e Saraniti, con gli ospiti che hanno provato a riaprirla con la rete di Schiavino. Al triplice fischio del direttore di gara, uno dei primi ad esultare per la vittoria è l’ex vice presidente del Palermo Tony Di Piazza, che direttamente dagli Stati Uniti commenta: “Migliore prestazione stagionale. Bravi tutti, forza Palermo!”. Di seguito, il post in questione del membro dell’italo-americano.

Palermo-Paganese 2-1: gioco, spettacolo e sofferenza, Rauti e Saraniti firmano la prima vittoria al “Barbera”