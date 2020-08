FOTO Palermo, Mato Jajalo in città: l’ex rosanero al ‘Renzo Barbera’ per un motivo

Mato Jajalo e la sua famiglia al ”Renzo Barbera”.

Il centrocampista bosniaco ha lasciato un segno indelebile nel capoluogo siciliano, dove ha giocato per quattro stagioni, dal 2015 al 2019, collezionando 138 presenze e 6 reti tra Serie A e Serie B. Durante gli anni trascorsi in rosanero, il classe ’88 ha trasmesso, con grande professionalità e attaccamento alla maglia, l’amore per il Palermo anche alla moglie Ivana e ai suoi quattro figli, che hanno sempre speso parole d’elogio per la città e la tifoseria, ringraziandoli fino all’ultimo giorno per l’affetto mostratogli nel corso di questa lunga e indimenticabile esperienza in Sicilia terminata a seguito della mancata iscrizione in Serie B del Palermo e del conseguente fallimento del vecchio club rosanero.

Oggi Jajalo e la sua famiglia, che si trovano attualmente in vacanza in Sicilia, dopo aver visitato i posti più belli dell’isola ed essersi goduti Mondello, si sono recati allo Stadio per riabbracciare i vecchi amici di sempre e godersi ancora un po’ l’affetto e la stima di una città che lo ha sempre ammirato per il suo grande attaccamento alla piazza, come dichiarato dallo stesso ai microfoni della stampa presente in Viale del Fante.

Di seguito, le foto.