FOTO Palermo, i rosanero fanno ritorno in città: la squadra di Pergolizzi è pronta a tornare in campo

Vacanze finite per i rosanero.

Palermo, si torna in campo: rosanero al “Tenente Onorato” di Boccadifalco fino al 10 gennaio. L’accordo con l’ente militare…

Archiviati i 4 giorni di pausa concessi alla squadra al termine la gara pareggiata contro il Troina, è già tempo di ritornare in campo: oggi, infatti, il Palermo si radunerà al “Tenente Onorato” di Boccadifalco dopo la breve sosta di Natale, per effettuare una mini-preparazione in vista della gara contro il Marsala, primo impegno del girone di ritorno, in programma domenica 5 gennaio 2020 alle 14.30 al “Renzo Barbera”.

Concentrati e soprattutto determinati a mantenere vivo l’obiettivo promozione, i rosanero hanno già fatto ritorno nel capoluogo siciliano, dove nella giornata odierna inizieranno a faticare agli ordini di mister Rosario Pergolizzi. Nonostante il girone d’andata non si sia chiuso nel migliore dei modi, l’umore in casa rosanero sembra alle stelle, così come la voglia di scendere in campo, come testimoniano alcuni scatti pubblicati dagli stessi calciatori del nuovo Palermo targato Hera Hora sui propri account Instagram.

