Palermo, si torna in campo: rosanero al “Tenente Onorato” di Boccadifalco fino al 10 gennaio. L’accordo con l’ente militare…

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando del ritorno in campo dei rosanero, che riprenderanno quest’oggi la preparazione in vista della gara contro il Marsala, primo impegno del girone di ritorno della formazione di Pergolizzi. La squadra tornerà a lavoro al “Tenente Onorato” per effettuare una mini-preparazione.

Il Palermo avrà quindi la possibilità di svolgere le sedute a Boccadifalco fino al 10 gennaio, in attesa che venga raggiunto un accordo definitivo sulla concessione dell’impianto militare. Il club di viale del Fante e il generale Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’Esercito in Sicilia, sono in continuo contatto ed a breve la convenzione potrebbe essere ratificata. Intanto, questa situazione ‘ponte‘, agevola notevolmente la squadra ed evita di sollecitare oltremisura i muscoli dei calciatori che negli ultimi mesi hanno lavorato quasi sempre su un campo in erba sintetica.

