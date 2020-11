Foschi-Mediagol: “Tutto sul Palermo, di Boscaglia, Mirri non molla il club. Castagnini top, non ho feeling con Sagramola. Centro sportivo? Dico la mia”

Rino Foschi ed il Palermo.

Un amore viscerale e profondo che valica abbondantemente i confini dell’ambito professionale. Superfluo ricordare i plurimi successi, la qualità dell’opera professionale prestata dal dirigente romagnolo nel corso dell’era Zamparini e oltre, la parata di stelle del firmamento calcistico mondiale che hanno brillato per anni sul manto erboso dell’impianto di Viale del Fante, l’amarezza profonda che ha lacerato l’animo di un uomo e di un professionista per l’epilogo amaro della sua ultima esperienza con il club rosanero, poi culminata, dopo il suo addio, con la mancata iscrizione al campionato di Serie B e la radiazione del vecchio Palermo dai quadri federali del professionismo. Dopo una stagione estremamente tribolata, tra stucchevoli cambi di proprietà, le traversie legate alle inchieste di giustizia sportiva ed ordinaria, è arrivato il fallimento dell’U.S. Città di Palermo targato Arkus Network.

Foschi ha ingoiato tanti bocconi indigesti e si è speso senza sosta, prima da ds poi anche da presidente ad interim, per cercare di salvare il club dal baratro e centrare la promozione in Serie A, fino a quando non venne congedato e sollevato dall’incarico. Il dirigente romagnolo è comunque uscito a testa più che alta dalla spinosa vicenda che sta tutt’ora avendo pesanti strascichi giudiziari per i fratelli Tuttolomondo e vari componenti della vecchia società, come conferma l’assoluzione piena ricevuta dal Tribunale Nazionale Federale ed il relativo secondo proscioglimento in merito all’inchiesta sul fallimento dell’U.S. Città di Palermo.

La condizione attuale del nuovo Palermo targato Mirri-Di Piazza è oggetto di un’accurata e profonda disamina da parte dell’esperto manager romagnolo nel corso dell’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

