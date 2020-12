Foggia-Palermo, Boscaglia punta sull’esperienza: allo ‘Zaccheria’ rosa più maturi e coperti

“Palermo a Foggia più «coperto»; Boscaglia punta sull’esperienza”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori su Foggia-Palermo, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La compagine rosanero vuole riprendersi i tre punti dopo lo stop casalingo contro la Viterbese tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. L’ultimo pareggio per 3-3 non ha di certo fatto sorridere mister Roberto Boscaglia, che adesso dovrà guidare i suoi in vista di uno dei crocevia più importanti di questa stagione.

“Prudenza ed esperienza su un campo che scotta. A prima vista il Palermo che oggi giocherà a Foggia sarà una squadra più «matura» e più «coperta» rispetto alle ultime schierate. Comprensibile perché si gioca in campo avverso dopo cinque gare interne di fila e perché il Foggia – benché abbia conquistato dieci dei diciotto punti in trasferta – sul proprio stadio è riuscito a battere la «corazzata» Bari. Ed è una di quelle partite in cui è bene che non ci sia il pubblico, i ricordi allo «Zaccaria» narrano di due curve molto «calde» a ridosso del terreno di gioco, capaci di dare una marcia in più alla propria squadra”.

Serie C-Girone C, tutto pronto per Foggia-Palermo: ecco dove vedere il match del ‘Pino Zaccheria’

Quella che tra poche ore andrà in scena allo Stadio “Pino Zaccheria”, dunque, sarà un’altra occasione ghiotta per il Palermo, chiamato ad offrire una prestazione brillante, al fine di trovare fluidità ed incisività per creare pericoli e abbattere i possibili muri difensivi degli avversari. Contro la formazione di Marchionni, l’allenatore ex Trapani proporrà il solito 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che non dovrebbe presentare molte novità per quanto concerne la scelta degli interpreti. Quello di oggi, pertanto, sarà un “Palermo diverso per una partita diversa dalle più recenti. E per certi versi forse è più facile giocare senza avere l’obbligo di attaccare, di stanare avversari che fanno sparire la palla e spezzano in gioco in continuazione. S’annuncia una partita di lotta e sofferenza ma tatticamente più facile, contro una squadra scossa per l’intimidazione al suo ex capitano Gentile”, conclude il noto quotidiano.

