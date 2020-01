Floriano: “Siamo una squadra viva, dobbiamo chiudere prima i conti. Gol? Ecco a chi lo dedico”

Il Palermo supera 1-0 il Roccella e guadagna due punti sul Savoia che a questo punto si ritrova a -5.

Mattatore della giornata è stato Roberto Floriano che ha regalato ai rosanero la vittoria grazie alla trasformazione di un calcio di rigore al 67′. Il nuovo acquisto del Palermo, intervenuto in mixed zone, ha parlato della prestazione di squadra e di come questa vittoria sia risultata più che importante ai fini del morale.

“Sono contento per la prestazione ma soprattutto per la squadra, una vittoria importante. Abbiamo creato tante occasioni, siamo poi riusciti a vincere grazie a un calcio di rigore ma sono davvero contento. Dobbiamo continuare su questa strada lavorando al massimo, secondo me il primo tempo avremmo meritato almeno un gol. Questo vuol dire che la squadra è viva e che ha voglia di giocare e creare, sono davvero soddisfatto. L’unico rammarico è stato quello di non chiudere prima la partita, ma era importante vincere in qualsiasi modo e ci siamo riusciti. Settimana prossima ci aspetterà un’altra battaglia, speriamo di poterla portare a casa. Rigore? Ci sta che si siano lamentati, è una cosa normale quando subisci un rigore. Questo gol lodedico alla mia compagna e mia figlia che arriveranno qui tra una decina di giorni. Barbera? Tutto molto bello, adesso speriamo di poter continuare a vincere. Sostituzione? Mi sono arrabbiato perché era parecchio stanco, direi che ero poco lucido e ho chiesto il cambio per il bene della squadra. Ho sempre agito in questa parte del campo e quindi sono contento. È un squadra viva e questo mi da fiducia, si sente solo parlare male del Palermo quando siamo un gruppo vivo e compatto. Speriamo nelle prossime uscite di sprecare meno occasioni e continuare a vincere”.

