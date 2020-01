Floriano: “Rispettiamo il Savoia, ma vogliamo vincere. Ruolo? Ecco qual è il mio preferito”

Roberto Floriano tra passato, presente e futuro.

L’attaccante classe ’86 è stato acquistato dal Palermo poche settimane fa, al fine di sostituire l’infortunato Mario Alberto Santana, ed ha esordito sabato contro il San Tommaso. Un innesto d’esperienza, che potrà donare qualità alla compagine di Rosario Pergolizzi, in questo momento in affanno a causa di prestazioni non brillanti e risultati altalenanti.

Floriano: “Palermo mi ha affascinato, riuscirò ad aiutare i rosanero. San Tommaso? Vi dico la mia”

Il giocatore, intervenuto in conferenza stampa quest’oggi, ha parlato di sé e del momento che i rosanero stanno vivendo: “A Bari è stata un’esperienza un po’ particolare in questi cinque mesi, ho perso un mese e mezzo per infortunio e poi quando sono rientrato il mister aveva cambiato modulo e quindi non mi sentivo più partecipe. Mi sono sempre allenato e ho fatto nove presenze, non era quello che mi aspettavo anche perché la società mi ha sempre dimostrato grande riconoscenza e grande attaccamento. Sono venuto qui convinto che si possa vincere e basta, non ho altro per la testa. Sono tranquillo e sicuro. Pressione Savoia? Bisogna rispettarlo come avversario perché sono una squadra forte, ma noi siamo a +3 e quindi al momento sono loro che devono provare a recuperare. Bisogna pensare a noi stessi e ad allenarci al meglio, vogliamo vincere. Santana? Non sento pressione perché non credo debba dimostrare chissà che cosa, voglio sostituirlo nel migliore dei modi perché so quanto era importante in questa piazza. Ruolo? Li ho praticamente fatti tutti sia a due che a tre e anche da trequartista. Il mio ruolo preferito è l’esterno a sinistra in un 4-3-3“.

Floriano: “Vantaggio dilapidato? Ecco la ricetta per non fallire l’obiettivo. Quel gol contro il Frosinone…”