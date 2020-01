Floriano: “Palermo mi ha affascinato, riuscirò ad aiutare i rosanero. San Tommaso? Vi dico la mia”

Parola a Roberto Floriano.

L’attaccante ex Bari è uno dei colpi di mercato messi a segno dal Palermo nel corso della sessione di gennaio. Il classe ’86 ha esordito sabato con la maglia rosanero, in occasione del match contro il San Tommaso (r.f. 1-1), senza tuttavia riuscire ad incidere. Nelle prossime gare, senza dubbio, l’esperto giocatore avrà l’occasione di rifarsi, dando in tal modo un prezioso contributo nella corsa alla promozione degli uomini di Rosario Pergolizzi.

Intanto, Roberto Floriano, nel corso della conferenza stampa di presentazione odierna, ha parlato della scelta di sposare il progetto rosanero: “Ho ricevuto diverse richieste in Serie C, a me Palermo mi ha affascinato e l’ho seguita dall’inizio anche per curiosità. Quando è arrivata l’offerta dei rosanero gli ho dato la mia disponibilità e poi c’è stata la trattativa che abbiamo chiuso in breve tempo. Ho visto che i campi in Serie D non sono cambiati, ma sicuramente l’unica cosa positiva è che ci sono tante siciliane al contrario del Bari dello scorso anno che era isolato. Il campionato sarà simile a quello dell’anno scorso con difficoltà sui campi, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e vincere. San Tommaso? Si hanno delle difficoltà contro le ultime in classifica anche a causa del campo, dobbiamo cercare di trovare delle motivazioni dentro di noi anche quando giochiamo contro squadre meno importanti. Mi aspettavo una ‘partitaccia’, ricordiamo che in D le partite sono tutte così. Sono sicuro che riuscirò ad aiutare la squadra”.

