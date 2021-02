Floriano: “Gol? Spero sia la svolta. Sono convinto di una cosa. La sostituzione…”

Dobbiamo dare tutto e vedere dove arriviamo, poi i play-off saranno una lotteria.

Così Roberto Floriano, intervistato nella canonica conferenza stampa al termine della sfida tra Palermo e Catanzaro. La formazione calabrese si è infatti imposta con il risultato di 1-2, dopo una gara per lunghi tratti dominata dalla compagine rosanero. Proprio l’ex Bari aveva pareggiato la rete di Verna con un fantastico tiro a giro insaccatosi alle spalle dell’estremo difensore giallorosso. A nulla tuttavia è servito il gol del numero 7 di Roberto Boscaglia, che ha analizzato con franchezza e obiettività la prestazione sua e dei suoi compagni.

Di seguito le sue parole: “Sul fatto che ho giocato poco c’è solo un modo per uscirne ossia lavorare e farsi trovare sempre pronti. Nel primo tempo oggi abbiamo fatto fatica a trovare le misure poi nella ripresa abbiamo offerto una buona prestazione, avremmo meritato la vittoria ma adesso bisogna rialzarsi e pensare alla Viterbese per poterci rialzare. Dobbiamo cercare di rialzare la testa, quest’anno abbiamo subito situazioni negative ma sono sicuro che alla lunga verrà fuori il nostro valore. Dedica del gol? C’era tanta voglia di dimostrare che sono vivo, lo dedico alla mia famiglia e alla mia bimba ma anche ai miei compagni che mi hanno sempre incoraggiato. La voglia di dimostrare il mio valore è tanta, spero che questo gol possa essere una svolta; do sempre il massimo poi non dipende da me quanto giocherò. Lucca ha fatto un gran gol contro il Bari e ci sta che abbia tentato lui di concretizzare il calcio di punizione. Sostituzione? Accetto con grande tranquillità, ma è normale che si vuol sempre giocare e quindi magari esci con un pò di amarezza”.