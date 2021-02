Boscaglia: “Non meritavamo di perdere, commesso due errori. Palermo Lucca-dipendente? Rispondo così”

Uno a due. E’ questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Catanzaro, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

“I due gol nascono da due nostri errori: nel primo gol in uscita, il secondo da una punizione che non avremmo dovuto concedere. Abbiamo subito la rete in un ottimo momento per noi, quando avevamo chiuso il Catanzaro. Da un calcio piazzato poi può succedere di tutto. Peccato perché è stata una partita equilibrata, abbiamo tenuto bene il campo. Sapevamo che potevano darci fastidio ma ripeto che è stata una sfida combattuta e non meritavamo di perdere. Ci sta che una partita possa essere decisa da un episodio, oggi purtroppo è andato contro di noi. Palermo Lucca-dipendente? Oggi ha fatto gol anche Floriano, anche Luperini ci ha provato. Dobbiamo lavorare su questo, un peccato aver perso perchè avremmo voluto dare continuità. I ragazzi non meritavano di perdere soprattutto per quello che abbiamo proposto in campo”, sono state le sue parole.