Fiorentina, Sabatini: “Giusto non cedere Nico a metà agosto. Burdisso competente”

Walter Sabatini, direttore sportivo attualmente advisor dell'Athletic in Brasile, è stato uno dei più importanti direttori sportivi in Italia. Tante le squadre girate dall'uomo di mercato, tra le quali Palermo, Lazio, Roma, Bologna e ultima Salernitana. Ospite di 'Radio FirenzeViola', ha commentato la decisione della Fiorentina di rifiutare un'offerta da più di 40 milioni di euro presentata dal Brentford per Nico Gonzalez: " Io credo molto nel mercato in uscita e ho fatto grandi plusvalenze. In questo caso, però, se è convinto ha fatto bene il presidente a non cederlo, ha tutta la mia comprensione perché lasciar partire Nico a metà agosto sarebbe stato un messaggio di ridimensionamento dato alla piazza. Prima di fare uno step ulteriore bisogna dare continuità ai risultati. Poi, solo in quel momento ci sarà l'opportunità di fare un salto in avanti. Il giudizio è comunque positivo per questa gestione. Oggi puntare su un top player per questa squadra sarebbe un investimento sbagliato, la squadra deve crescere gradualmente ma ha gli uomini per farlo, come Pradé o Burdisso, che ho avuto come calciatore e posso garantire sulla sua grande competenza".