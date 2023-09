Reggiana, Bianco: “Fiorentina un sogno. Italiano mi martellava spesso, Aquilani…”

Alessandro Bianco , centrocampista della Reggiana girato in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del format La Giovane Italia in onda su Sky Sport:

"Il calcio dilettantistico mi ha aiutato a crescere, ho imparato varie cose. Non l'ho mai vista come una cosa negativo, e ho vissuto un vero e proprio sogno quando mi sono risvegliato alla Fiorentina. Per arrivare bisogno essere bravi a non farsi distrarre da altre cose, ne ho conosciuti pochi di ragazzi che sono arrivati fino in fondo. Sulla mia esperienza in viola posso dire che Italiano mi ha martellato spesso, ma lo capisco. Anche Aquilani lo stesso, sono stati entrambi centrocampisti".