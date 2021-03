Fiorentina-Parma, D’Aversa: “La Serie A non permette cali di concentrazione. Oggi è stato inspiegabile”

Luci ed ombre per il Parma all’Artemio Franchi.

Partita pirotecnica in quel di Firenze tra la compagine Viola di Cesare Prandelli ed il Parma di Roberto D’Aversa. Il gioco inizia a farsi duro in chiave salvezza ed ogni punto conquistato inizia a pesare il doppio. La franchigia emiliana ha provato a portare a casa l’intera posta in palio, ma alla Fiorentina va il plauso di aver ribattuto colpo su colpo alla squadra ospite, riuscendo a conquistare il pareggio al novantaquattresimo minuto di gioco. Alla fine del match Roberto D’Aversa ha commentato così la prova della sua squadra ai microfoni di Dazn.

“Nelle ultime partite la squadra credo sia sempre stata superiore tranne che con l’Inter, ma nonostante andiamo in gol facilmente non portiamo a casa un risultato pieno E’ emblematica la partita di oggi, dove ci siamo fatti gol da soli sul terzo e sul primo. C’è rammarico perché ci esprimiamo bene ma se siamo qua vuol dire che qualche difetto lo abbiamo. Il recupero di oggi non lo spiego, la partita era finita, loro erano in difficoltà e lo ha dimostrato la partita. Abbiamo ribaltato il risultato e commettiamo errori di inesperienza nonostante giocatori esperti. Dovevamo ucciderla, facciamo risorgere gli avversari troppo facilmente. La A non permette cali di concentrazione, o il pensiero di vedere le cose in maniera negativa, e cambiare atteggiamento. Va cambiato questo aspetto, la personalità il dover portare a casa il risultato, deve scattare nella testa e queste difficoltà ci mettono in una posizione di classifica che non rispetta l’andamento della partite, bisogna trovare la strada giusta”, ha concluso Roberto D’Aversa.