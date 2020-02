Fiorentina, Duncan: “Sto lavorando per il rientro in campo. Iachini è stato fondamentale. Adesso voglio…”

Alfred Duncan si prepara al ritorno in campo.

“Ho iniziato ad allenarmi con i compagni e penso di esserci domenica contro la Sampdoria“. Esordisce così il neo centrocampista della Fiorentina, arrivato durante il mercato invernale dal Sassuolo. Il ventiseienne ghanese si è espresso in conferenza stampa, in vita della gara contro la Sampdoria, in programma domenica.

“Con le mie caratteristiche posso giocare ovunque, sono a disposizione di mister. Facendo la mezzala potrei fare le due fasi sfruttando le mie caratteristiche. La classifica non è ottima. A centrocampo ci sono giocatori forti e dovrò lavorare tanto per inserirmi. Numero di maglia? A Sassuolo avevo l’8 ma qui c’è un giocatore forte come Castrovilli che lo ha già. Per questo ho scelto il doppio 8. Ho trovato una bella squadra, i ragazzi mi hanno accolto bene, sono tranquillo in campo anche grazie al mister. Questo è molto importante per un giocatore che cambia squadra dopo 5 anni. Voglio dare il massimo“.

A Firenze Duncan ritrova Beppe Iachini, suo allenatore in neroverde qualche anno fa: “È stato fondamentale ma la società mi ha cercato a lungo e questo è stato molto importante. Il Sassuolo è venuto incontro alla Fiorentina e alla fine è stata presa la decisione migliore per tutti. La classifica quando Iachini arrivò a Sassuolo era anche peggio. Ci serve tranquillità e penso che la squadra sia abbastanza serena. Ne verremo fuori, abbiamo qualità e passo dopo passo arriveremo dove la squadra merita. La fiducia di Iachini? Non so perché dovrei essere preoccupato. La gara contro la Samp sarà molto importante, speriamo di fare i tre punti, con me o senza di me in campo. Non so se giocherò ma tutti daremo il massimo”.

