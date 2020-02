Fiorentina, Commisso: “Centro sportivo? Entro la fine del 2021 ci saranno delle novità”

La Fiorentina ha bisogno di ritrovare il sorriso dopo le sconfitte subite in campionato contro Juventus e Atalanta.

Il presidente della compagine viola, Rocco Commisso, presente in Consiglio Regionale, si è sbilanciato per quanto riguarda la realizzazione del nuovo centro sportivo. Le dichiarazioni del patron del club toscano riportate da FirenzeViola.it.

“Mi hanno invitato e sono contento di fare qualche discorso ai ragazzi universitari e agli studenti, ai quali consiglio di lavorare duro per raggiungere i propri obiettivi. Ho 70 anni e a Firenze ho fatto otto visite in questi mesi per lavorare. Quello che c’era da dire lo abbiamo scritto nel comunicato. Ora lasciamo passare del tempo. Sul Centro Sportivo voglio dire che le cose vanno benissimo grazie anche all’aiuto del sindaco. Oggi sono stato lì e voglio dire che entro la fine del 2021 le donne, i bambini e la prima squadra saranno lì ad allenarsi”.