Fiorentina, Barone: “Maggiore libertà ai sindaci, così torneremo grandi. Il Franchi? Ecco come stanno le cose”

“Il Franchi potrebbe essere la casa della Fiorentina anche in futuro, ma dovrà essere ricostruito”.

Queste le parole del direttore generale viola Joe Barone, che in un intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha invitato con decisione le istituzioni a dare maggiore libertà per quanto concerne la costruzione di infrastrutture sportive e stadi: “Dobbiamo proporre al Governo e alle istituzioni del mondo del calcio una serie di rivisitazioni di leggi o concetti che permettano a tutti di arrivare a essere competitivi e di sognare e sperare di poter prima o poi conquistare qualcosa. Si possono rimuovere certi vincoli della Sovrintendenza? Altrimenti anche il Franchi rischia l’abbandono – ha proseguito Barone-, come è successo per il Flaminio. E, ancora, bisogna permettere ai Sindaci di operare con maggiore libertà per il miglioramento di un’area senza incorrere nel rischio di essere accusati di aver sprecato risorse pubbliche”.

Il braccio destro del patron Rocco Commisso si è poi soffermato sul progresso delle maggiori città europee grazie anche alla costruzione di nuove infrastrutture sportive: “Realizzare nuovi stadi e nuove infrastrutture è una grande opportunità per le città. Andate a vedere cosa era la zona di Amsterdam prima che venisse costruito l’impianto dell’Ajax. E come è stata rilanciata la zona di Barcellona dove è nato il Camp Nou. Abbiamo bisogno di stadi che vivono 7 giorni su 7. Chi investe dovrà avere una squadra importante o sparirebbero abbonati e presenze”, ha concluso Barone.

