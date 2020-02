Fiorentina-Atalanta, Gollini: “Sappiamo che troveremo un clima particolare, ma la partita si gioca sul campo”

L’Atalanta, reduce dal pareggio contro il Genoa, è in cerca di una vittoria contro la Fiorentina, cercando inoltre di superare la Roma in classifica.

Una gara tosta quella che vedrà la compagine di Gian Piero Gasperini opposta alla formazione di Beppe Iachini. Gli animi sono già caldi: i bergamaschi sicuramente non dimenticano il trattamento subito a Firenze in Coppa Italia con le ingiuriose frasi subite dai calciatori e soprattutto dal tecnico (Guarda qui lo sfogo di Gasperini).Dall’altro lato, invece, ci sarà una Fiorentina più agguerrita che mai, in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive con Inter e Juventus.

Il portiere dei nerazzurri, Pierluigi Gollini, si è espresso ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro i viola in programma sabato pomeriggio: “Sappiamo il clima che ci sarà, ma sappiamo anche che la partita si gioca sul campo. I nostri successi li abbiamo sempre raggiunti lì, noi andremo a Firenze per vincere la partita e restare attaccati al quarto posto. Alcuni stop inattesi in campionato? Le gambe non girano sempre nello stesso modo, magari gli avversari fanno una grande partita. Riuscissimo sempre a vincere saremmo in testa, è normale avere giornate storte ma per quanto mi riguarda non deve mai mancare l’atteggiamento, oltre al gioco ovviamente“.

