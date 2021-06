Finale Play Off Serie C, Padova-Alessandria: le formazioni ufficiali dell’Euganeo

Tutto pronto in quel di Padova: una fetta di Serie B passa da qui

Il primo atto della finalissima dei play off di Serie C va in scena. Allo stadio "Euganeo" di Padova si affrontano la compagine biancoscudata e l'Alessandria di Moreno Longo. Entrambe le squadre cercheranno di incanalare la doppia sfida sui propri binari per sognare di conquistare la Serie B.