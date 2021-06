Lega Pro, Ghirelli sul brand eSerieC: “Mercato eSports in ascesa. Vi dico tutto”

Lega Pro lancia il brand eSerieC, rafforzandosi sul mercato degli eSports

Dopo essere stata una delle prime leghe calcistiche ad organizzare un proprio torneo con la eSupercup nel 2019, Lega Pro lancia il brand eSerieC, rafforzandosi sul mercato degli eSports, e sigla due partnership strategiche con la Commissione eSports di A.I.A.S. - Associazione Italiana Avvocati dello Sport - rappresentata dagli Avvocati Domenico Filosa e Francesco Cerotto, e con eSports Academy. L’obiettivo è costruire un ecosistema nel quale il brand Serie C inserisca gli eSports nella propria strategia di marketing per esplorare nuove possibilità di business e attirare nuovi sponsor e giovani tifosi. Di seguito le parole del presidente di lega, Francesco Ghirelli.

"Il mercato degli eSports è in forte espansione e la nostra Lega deve saper cogliere nuove opportunità di sviluppo e di innovazione. Il brand eSerie C nasce con l’obiettivo, da un lato, di dare visibilità e nuove possibilità di business ai nostri club, dall’altro di andare incontro a nuovi modi di fruizione dello sport da parte del pubblico più giovane. Desidero ringraziare i nostri partner che ci affiancheranno in questo percorso di crescita, che avvieremo a breve con i tornei ufficiali targati eSerieC.