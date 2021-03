FIFA, Infantino: “Studiamo modifiche al fuorigioco, vi dico tutto. Var? Necessario per il calcio”

Vogliamo un calcio con più gol e spettacolo.

Così Gianni Infantino, che ha parlato al termine dell’assemblea annuale dell’IFAB dalla quale sono emerse curiose e importanti novità per il futuro. Lo stesso numero uno della FIFA ha voluto chiarire quanto è stato detto dagli otto rappresentanti dell’organizzazione, ribadendo l’intenzione di cambiare alcuni aspetti e regolamentazioni del calcio radicate da ormai diversi anni. Ecco le sue parole, in primissimo luogo legate alla possibilità di modificare la regola del fuorigioco:”Discutiamo sempre di come possiamo migliorare il calcio – ha dichiarato a margine dell’assemblea annuale dell’Ifab – e di come renderlo più attraente, senza snaturare lo spirito del nostri sport. La regola sul fuorigioco è stata modificata due volte in 135 anni, ma siamo aperti a modifiche che aumentino lo spettacolo e il numero delle reti, a cose che diano più opportunità agli attaccanti. C’è stata anche una proposta di Arsene Wenger”.

Chiosa finale per quel che concerne la funzionalità del Var, a detta di Infantino indispensabile per l’attuale sviluppo del calcio: “Sta offrendo maggiore giustizia al calcio, lo rende più pulito e aiuta gli arbitri. Ad alcuni dà allegria, ad altri la toglie, dipende dalla decisione. Ed è giusto vincere non per un errore dell’arbitro ma per una decisione corretta. In ogni caso, ora è impensabile un calcio senza Var. Se pensiamo a com’era il calcio prima del Var e a come è adesso – dice ancora Infantino -, abbiamo fatto enormi passi avanti, e il calcio adesso è più giusto. Il Var ha semplificato il lavoro degli arbitri, e lavoriamo sempre per migliorarne il funzionamento. Ci sono stati tantissimi miglioramenti, se devo vincere voglio farlo nel modo giusto e il Var ha dato un contributo enorme in questo senso”.

