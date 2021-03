Roma, Sconcerti: “Allegri? Vuole tornare protagonista con un grande club, ho un idea sui giallorossi”

Massimiliano Allegri dopo gli anni pieni di successi alla guida della Juventus si è preso un paio di anni di riposo.

Adesso sembra però avere voglia di tornare ad allenare un club forte che possa lottare per dei traguardi ambiziosi. Nelle scorse settimane dopo il litigio tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, il tecnico livornese sembrava vicino alla panchina giallorossa, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Il noto giornalista Mario Sconcerti si è espresso su Allegri durante delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TeleRadioStereo.

Sconcerti è convinto che l’ex tecnico di Milan e Cagliari voglia tornare protagonista già dalla fine di questa stagione, ed è pronto ad ascoltare offerte: “C’è stato un contatto con Allegri qualche settimana fa, un contatto molto ‘leggero’ senza approfondire sul progetto, ma su un’eventuale disponibilità. Da allora non c’è stato più niente. È diventata urgente la voglia di Allegri di tornare e di avere al più presto delle garanzie su progetto e stipendio. Al momento attuale non c’è niente, c’è stato ma ora no. Allegri aveva dato una disponibilità, che però non vuol dire niente: bisogna vedere il progetto e quindi anche lo stipendio, è stata una disponibilità solo iniziale. Vuole tornare entro la primavera, aprile-maggio”.