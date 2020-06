FC Messina, il presidente Arena è sicuro: “Rifoma inevitabile, giocheremo in Serie C”

“Il Football Club Messina il prossimo anno giocherà in Serie C, perché la riforma dei campionati mi sembra inevitabile“.

A dirlo nel corso di una diretta Facebook è stato il presidente del club peloritano, Rocco Arena. Il numero uno della società giallorossa ha poi proseguito: “In quel caso inseriremo degli innesti fortissimi per essere subito protagonisti e spero di arrivare almeno a 7.000 abbonati (la scorsa estate furono circa 150). Rapporto con l’Acr Messina? Per quanto mi riguarda ci potrebbe essere anche una terza squadra a Messina nessuno può avere l’esclusiva e non devo convincere nessun tifoso dell’Acr a seguire l’Fc“.

FC Messina, il presidente Arena non ci sta: “In tanti pronti a fare ricorso, il Palermo non ha ancora conquistato la Serie C”

Arena è molto ambizioso e tra i suoi progetti ci sono anche quelli legati a stadio e centro sportivo: “Sono molto interessato allo stadio ma, secondo noi, il bando è stato scritto male. Il Franco Scoglio ha bisogno di numerosi interventi, come la copertura o la costruzione di sky-box e il Comune non può vincolarli a permessi da rilasciare tra qualche anno. Appena potrò tornare a Messina, mi occuperò di definire l’acquisto per i terreni che ospiteranno il nuovo centro sportivo della nostra squadra“, ha concluso il presidente dell’FC Messina.