FC Messina, il presidente Arena non ci sta: “In tanti pronti a fare ricorso, il Palermo non ha ancora conquistato la Serie C”

“Bisogna promuovere e retrocedere solo lì dove c’è la matematica“.

Questo il pensiero di Rocco Arena, presidente dell’FC Messina, in merito alla possibilità che venga definitivamente sospeso il campionato di Serie D, con la conseguente promozione in Serie C delle squadre che guidano i rispettivi gironi. Intervistato da Tcf Tv, il numero uno del club peloritano ha poi aggiunto: “Nel nostro girone ci sono ancora 27 punti a disposizione, e si fa in tempo a perdere o vincere un campionato, neanche il Palermo ha ancora guadagnato la C“.

La situazione è parecchio delicata e tanti club potrebbero decidere di effettuare dei ricorsi per cercare di tutelare i propri diritti: “Ho sentito tanti presidenti, sono tutti pronti a fare ricorso“, ha ammesso il presidente dell’FC Messina. Arena ha poi concluso parlando del futuro del club giallorosso: “Io continuerò a tenere la maggioranza ma c’è tanta gente interessata al nostro progetto, anche dall’estero, abbiamo anche contatti in Spagna e Australia“.

