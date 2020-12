Europa League, il Ds Sanchez su Granada-Napoli: “Emozione unica giocare al ‘Maradona’. Abbiamo tanti punti di forza”

Fran Sanchez è intervenuto al termine dei sorteggi di Europa League.

Il direttore sportivo del Granada ha voluto dire la sua in un intervista esclusiva realizzata ai microfoni dell’emittente napoletana Radio Kiss Kiss. L’argomento centrale del suo intervento è stato, in primis, l’incrocio europeo che vedrà la compagine spagnola affrontare il Napoli di Rino Gattuso. Qualificatosi come prima nel suo girone, la formazione partenopea risulta essere un avversario di assoluto prestigio e, a detta di Sanchez, affrontarlo nei 180 minuti non sarà di certo semplice: “I sedicesimi di finale di Europa League, e affrontare il Napoli, è una gran bella gratificazione per il lavoro che abbiamo svolto nel tempo. Dal ritorno in Liga, abbiamo fatto una strada ed un percorso di crescita. Affronteremo una grande del calcio europeo e italiano ma adesso ci godiamo il momento. Siamo una squadra camaleontica, che sa adattarsi tatticamente ai diversi momenti della partita e agli avversari. Sappiamo impostare ma anche partire in contropiede”.

Sanchez ha poi proseguito parlando della figura di Gattuso ed evidenziando tutti i punti di forza tecnici che il Napoli possiede: “Gattuso? Lo ammiro molto, è stato un gran calciatore e sta dimostrando di essere un grande allenatore. Non si arriva primi nel girone per caso. Conosco Fabian dai tempi del Elche. E’ un ragazzo straordinario, guardate cosa ha fatto con Betis, Napoli e con la nazionale spagnola. Sta diventando un punto di riferimento proprio per la roja. Poi Koulibaly e gli altri: nel Napoli ci sono giocatori forti e rispettabilissimi”.

Chiosa finale sulla grande emozione di giocare sul prato del nuovo Stadio Diego Armando Maradona: “Sarà una grande emozione giocare allo Stadio Diego Armando Maradona, un impianto dove il più grande giocatore della storia del calcio ha scritto pagine meravigliose.Sarà una sensazione unica e speciale, ma ora pensiamo al presente, a febbraio ci concentreremo sul Napoli.”

