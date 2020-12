Napoli-Granada nel segno di Maradona: quella volta che il Pibe de Oro indossò la maglia degli spagnoli…

A Nyon è stato definito il quadro dei sedicesimi di finale di Europa League.

Dopo aver affrontato la Real Sociedad nella fase a gironi, il Napoli di Gennaro Gattuso affronterà prossimamente un’altra spagnola: il Granada. Una squadra organizzata che vanta una buona solidità difensiva. E che attualmente occupa il sesto posto della classifica di Liga a 18 punti, davanti al Barcellona. Si tratterà del primo confronto tra Napoli e Granada. Eppure, sarà una sfida particolare, nel segno di Diego Armando Maradona.

Era il 16 novembre della stagione 1987-88, quando per 90 minuti El Pibe de Oro indossò proprio la maglia del Granada. In quella stagione, ricorda ‘Il Mattino’, il club partenopeo aveva girato in prestito agli spagnoli Raúl “Lalo” Maradona. E il Granada, che nell’affare aveva ottenuto la possibilità di disputare un’amichevole con Diego in campo, organizzò una partita contro il Malmoe.

In quell’occasione, in campo vi era anche il terzo fratello Hugo. La gara andò in scena allo Stadio Los Cármenes e finì 3-2 per gli spagnoli. Segnarono sia Lalo, sia Diego su punizione. Il campione argentino, però, vestì la maglia numero 9: la 10 fu indossata proprio da Lalo.