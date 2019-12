Esonero Ancelotti, Sacchi non ha dubbi: “Se fossi stato nei panni di Carlo mi sarei comportato in questo modo…”

La parola ad Arrigo Sacchi.

Il leggendario tecnico del Milan, intervistato ai microfoni di TMW durante l’odierna puntata di “Maracanà” in merito a svariati temi, si è espresso sull’esonero del collega e amico, anch’egli ex tecnico rossonero, Carlo Ancelotti, sostituito da Gennaro Gattuso per guidare la panchina del Napoli. Sacchi ha voluto spiegare il proprio punto di vista sulla scelta che ha portato il coach nato a Reggiolo ad accettare l’incarico offertogli del presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ancelotti? Le responsabilità le abbiamo tutti, così come gli errori li commettiamo. Quando è andato al Napoli è stata la prima volta in carriera che sceglieva una nuova avventura senza chiedermi nulla. E ha fatto bene perché gli avrei detto di non andarci. Un motivo su tutti perché Sarri al San Paolo aveva fatto un capolavoro che in pochi di noi hanno capito a pieno”.

