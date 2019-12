Everton, la soluzione per la panchina è Carlo Ancelotti: incontro dell’ex Napoli con la dirigenza dei toffees, i dettagli

Ancelotti cerca la rivalsa.

L’esperto tecnico, esonerato e successivamente sostituito da Gennaro Gattuso dopo la gara di Champions League tra Napoli e il Genk, è pronto a rimettersi subito in gioco. L’oramai ex coach dei partenopei sembrerebbe aver scelto la sua possibile nuova destinazione: l’Inghilterra. Infatti, secondo quanto riportato in giornata da Sky Sport UK, l’Everton avrebbe già messo gli occhi sul mister nato a Reggiolo che, secondo sempre le indiscrezioni del network satellitare, sarebbe atterrato nelle scorse ore in quel di Liverpool per incontrare la dirigenza inglese in vista di un possibile accordo.

Napoli, Giuntoli: “Dispiace per Ancelotti, ora ripartiamo da Gattuso. Vi dico perché lo abbiamo scelto”

Un momento particolare per i Toffees, reduci da una prima parte di stagione non all’altezza visto anche il terzultimo posto in classifica. Dopo l’esonero di Marco Silva la società ha scelto Duncan Ferguson come temporaneo rimpiazzo, riuscito addirittura a conquistare quattro punti in due gare, portando la compagine al quintultimo posto in Premier League. Ma il suo incarico è destinato a finire a breve, probabilmente dopo la partita in Coppa di Lega contro il Leicster. Ma non del tutto perché, nel caso dell’approdo del noto tecnico italiano in maglia blu, Ferguson rimarrebbe come vice.

Le trattative intanto continuano e il futuro di Carlo Ancelotti, al momento, è ancora incerto.

Napoli, “Sei sicuro Aurelio?”: il retroscena sul faccia a faccia tra Ancelotti e De Laurentiis prima dell’esonero