Empoli, Accardi: “Noi siamo pronti per la ripartenza. Dobbiamo convivere con questa situazione”

La parola a Pietro Accardi.

L’ex difensore palermitano, nonché attuale direttore sportivo dell’Empoli, si è espresso ai microfoni di Sky Sport, dando la propria opinione in vista della ripresa della stagione di Serie B, interrotta circa tre mesi fa a causa dell’emergenza Coronavirus:

“Noi siamo sempre stati per tornare a giocare, pur ovviamente con tutte le precauzioni del caso, in quanto il calcio rappresenta un’azienda importante per il Paese e con le condizioni giuste non si poteva pensare di non riprendere. La società Empoli Calcio dà lavoro a 150 famiglie. Fino a che non ci sarà un vaccino dobbiamo imparare a convivere con questa situazione“.

