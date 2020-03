Emergenza Coronavirus, Sorrentino: “Preferirei una salvezza all’ultimo secondo dell’ultima giornata”

Stefano Sorrentino si è adattato al meglio a questo periodo di quarantena.

L’ex portiere di Palermo e Torino ha festeggiato in modo alternativo i suoi 41 anni, un compleanno in isolamento obbligatorio trascorso insieme alla propria famiglia. L’ex capitano rosanero, ai microfoni della redazione di Sky Sport24, ha raccontato come trascorre i momenti in casa in un periodo drammatico per il mondo intero.

“Cerco di far passare le giornate nel miglior modo possibile. Ho quattro figlie che gestisco con la mia ex moglie e facciamo i compiti. Con mia moglie Sara nel pomeriggio ci alleniamo, poi grazie a lei mi sto esercitando con i a piccoli segreti della

cucina. Tutta la vita meglio una salvezza all’ultimo secondo dell’ultima giornata dopo un mese di ritiro”.

