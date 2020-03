Emergenza Coronavirus, 60 buoni spesa per famiglie in difficoltà: l’iniziativa promossa dal centro commerciale Conca D’Oro

Il centro commerciale Conca d’Oro dona buoni spesi ai meno fortunati.

Sessanta famiglie del quartiere San Filippo Neri avranno la possibilità di sfruttare questi coupon per assicurarsi i pasti giornalieri che per tante famiglie, in questo momento, non sono poi così scontati. Il direttore del Conca d’Oro, Antonio Biagianti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni svelando l’iniziativa. Gesto di solidarietà che si è potuto realizzare grazie alla collaborazione tra il comandante della stazione dei carabinieri San Filippo Neri, Davide De Novellis, e alle due associazioni “Bayty Baytik – Casa mia e’ Casa tua” e L’albero della Vita.

“Vogliamo dare un aiuto concreto a coloro che, a causa di questa grave emergenza sanitaria, si sono ritrovati, da un giorno all’altro, nell’incapacità di assicurare un pasto caldo per sé e per i propri cari”.

