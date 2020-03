Genoa, Goldaniga: “Coronavirus? A Codogno la situazione è cambiata, sono in quarantena da un mese”

Edoardo Goldaniga e l’emergenza Coronavirus che lo ha colpito da molto vicino.

Il difensore centrale in forza al Genoa, in prestito dal Sassuolo, ha vestito anche la maglia del Palermo in diverse occasioni: prima in Primavera e successivamente in prima squadra. Il calciatore classe ’93 è originario di Codogno, uno dei primi focolai in Italia, e di conseguenza ha dovuto rispettare una quarantena ancora più rigida diverse settimane prime che il governo varasse l’ormai noto Decreto. L’ex rosanero, attraverso le colonne dell’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, ha dichiarato quanto segue.

“Ora è quasi un mese che rispetto le indicazioni e resto a casa. Il mio primo isolamento volontario è durato dieci giorni perché ero entrato in contatto con alcune persone di Codogno. Adesso sono altri 15 giorni che sono a casa, quindi è quasi un mese, Adesso la situazione è più tranquilla, ma tutti seguono le disposizioni come nel resto d’Italia”.

