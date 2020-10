Eleven Sports, disservizi per la Serie C: il caso arriva su Striscia la notizia. La clip del serivizio

I numerosi disservizi di Eleven Sports iniziano a pesare.

Dopo i problemi riscontrati nelle scorse settimane con la piattaforma streaming Eleven Sports che trasmette le gare di Serie C, il consiglio d’amministrazione della Lega Pro ha deciso di porre rimedio ad una situazione diventata di certo poco piacevole. Il numero uno della Lega di Serie C Francesco Ghirelli sembra aver trovato un accordo di massima con la nota pay tv, che trasmetterà le prossime gare del campionato in chiaro, gratis. Una vera e propria svolta per supporters e addetti ai lavori, che ancora per poco tempo dovranno preoccuparsi dei molteplici disservizi presentati dall’attuale piattaforma che detiene il pacchetto dei diritti televisivi.

Eleven Sports, al via procedure di rimborso. Presto una email agli abbonati

Intanto, il caso della piattaforma che trasmette gli incontri della terza divisione italiana è arrivato fino a Mediaset. Il noto programma Striscia la notizia, infatti, ha dedicato un intero servizio in merito ai problemi che diversi tifosi hanno riscontrato dall’inizio del campionato di Serie C. Per guardare la clip andata in onda il 26 ottobre CLICCA QUI.

Lega Pro, svolta Eleven Sport: prossime partite saranno visibili gratuitamente, ecco come vederle

Serie C, tensione in casa Cavese: il club è ultimo con il Palermo, i tifosi entrano negli spogliatoi