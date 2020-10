Dinamo Kiev-Juventus, Chiellini: “Sono cambiati alcuni giocatori ma non vedo differenze con il passato”

Giorgio Chiellini è intervenuto in conferenza stampa.

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Dinamo Kiev e Juventus, in programma alle ore 18.55, il difensore dei bianconeri ha rilasciato diverse dichiarazioni ai giornalisti presenti in sala stampa. Tra gli argomenti trattati ci sono la partita contro gli ucraini, ma anche la nuova rosa che trova la guida tecnica di Andrea Pirlo scelto come allenatore dei bianconeri nel mese di agosto 2020. Di seguito, dunque, le parole rilasciate dal centrale di difesa della Juventus Giorgio Chiellini.

“Sono cambiati i giocatori ma non vedo grandi differenze rispetto al passato. Quanto tempo serve? Difficile dda dire perché non abbiamo ancora avuto modo di lavorare insieme ultimamente. L’importante è continuare a lavorare e amalgamarci ai nuovi. Però è importante vincere, non so dire quanto tempo ci vorrà. Già domani fare risultato è importantissimo. Ogni stagione si parte sempre per provare a vincere. Poi se siamo primi, secondi o terzi favoriti a noi interessa relativamente, sono più discorsi vostri. Siamo consapevoli dei cambiamenti ma c’è grande volontà e convinzione di poter ambire a grandi traguardi e poi il tempo ci dirà dove possiamo arrivare. Al momento dobbiamo lavorare, crescere ma al tempo stesso fare risultati”.

