Dinamo Kiev- Juventus, Pirlo: “Tutto su Dybala, CR7 e Ramsey, ecco chi gioca. Lucescu? Vi dico la mia”

Dybala arriva da tre mesi di stop.

Crotone-Juventus, il retroscena: solo panchina per Dybala, sfogo dell’ex Palermo con Paratici

Queste alcune delle parole del tecnico della Juventus Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. In vista dell’importante debutto europeo, il neo allenatore bianconero ha presentato la gara di Kiev delineando alcuni aspetti fondamentali che andranno a caratterizzare la prima uscita in campo internazionale della compagine da lui guidata: “Come si vince questa sfida? Farò come faranno i miei calciatori, dormirò mangerò e verrò qua per vincere la partita, come farà Lucescu con i suoi calciatori. Non giocherò più alla Playstation come facevo una volta”.

Pirlo si è poi soffermato sulle condizioni di CR7, Dybala e Ramsey, tre pedine chiave del suo scacchiere ideale: “Cristiano Ronaldo purtroppo ha il COVID ed è assente come sabato. Abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come Morata, non penso che cambieremo altro in quella posizione. Dybala? C’ho parlato ieri, parlo con lui come con gli altri. Era un po’ arrabbiato perchè non è entrato sabato. Viene da tre mesi di inattività. E’ stato 10 giorni in camera in Argentina prendendo antibiotici. L’ho portato a Crotone per mettere benzina nelle gambe ma poi siamo rimasti in 10. Ne abbiamo parlato, è a disposizione. Ramsey? Sta meglio, si è allenato negli ultimi due giorni e speriamo di averlo a disposizione domani per la partita”.

Chiosa finale dell’ex centrocampista di Milan e Inter tra le altre sulla figura di Lucescu, attuale allenatore degli ucraini e in passato sua guida tecnica: “E’ stato il mio primo allenatore, mi ha portato in prima squadra quando avevo 15 anni e mi ha fatto esordire a 16. Ho un grande ricordo come allenatore e come persona, ogni tanto ci sentiamo ancora. Domani lo incontrerò e lo saluterò”.