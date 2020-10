Crotone-Juventus, il retroscena: solo panchina per Dybala, sfogo dell’ex Palermo con Paratici

Tre partite giocate, zero minuti per Paulo Dybala.

Questo il minutaggio che sta cominciando a fare discutere in casa Juventus e non solo. Nel pareggio maturato nel posticipo di Serie A disputato ieri tra i bianconeri e il Crotone, il fuoriclasse argentino non è stato scelto da Andrea Pirlo per l’undici titolare ed è rimasto in panchina per tutta la gara. Una decisione che – considerato anche il risultato finale di 1-1 – fa certamente discutere non poco, e per la quale lo stesso Dybala non è affatto rimasto soddisfatto. Secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, il classe ’93 sarebbe stato protagonista a fine gara di un duro sfogo verbale nei confronti del direttore sportivo della Vecchia Signora Fabio Paratici, al quale avrebbe animatamente mostrato il suo disappunto per la scelta del tecnico di non mandarlo in campo nemmeno negli ultimi minuti della partita.

Dybala era reduce dalla lunga trasferta per gli impegni con la sua nazionale – ai quali non ha tra l’altro preso completamente parte per problemi intestinali – e probabilmente anche per questa motivazione il neo tecnico dei bianconeri ha optato per lasciare fuori il talento ex Palermo. Lo stesso Pirlo ha poi giustificato il motivo della sua scelta ai microfoni della stampa: “Si è allenato ieri per dieci minuti, non era la partita ideale”. Debutto nel torneo che viene dunque rinviato per il numero 10 della Juventus, che avrà adesso davanti una settimana importante prima della prossima sfida di campionato con il Verona, intervallata dalla gara d’esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev.

