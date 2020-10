Dinamo Kiev-Juventus, Lucescu: “Ho sentito Pirlo, ecco cosa ci siamo detti. La sfida? Ho un idea precisa”

Mircea Lucescu ha parlato alla vigilia della gara di Champoions League contro la Juventus.

Il tecnico della Dinamo Kiev – primo avversario europeo dei bianconeri – è intervenuto in conferenza stampa a circa un giorno di distanza dall’importante esordio in campo internazionale. Tanti i temi trattati tra cui anche il rapporto di amicizia che lega l’allenatore rumeno ad Andrea Pirlo, da giocatore stato per qualche anno sotto la guida dell’ex Shakhtar Donetsk: “Non andrò in campo io, né andrà in campo lui: saranno i calciatori a farlo, provando a mettere in pratica quello che hanno imparato in questo poco tempo che abbiamo avuto per preparare la partita”.

Lucescu ha poi proseguito la sua intervista rivelando di aver sentito proprio Pirlo circa un mese fa, poco dopo che l’ex giocatore di Milan e Inter tra le altre è stato scelto per sedersi sulla panchina della Juventus: “Ho sentito Pirlo dopo che è stato nominato alla guida della Juve. Con lui tra l’altro c’è anche Baronio, pure lui mio allievo, sono stato io a farlo debuttare in Serie A a 17 anni. A Pirlo ho fatto i complimenti ma gli ho anche detto che ha cominciato un cammino molto difficile”.

Chiosa finale del tecnico degli ucraini sull’idea che si è fatto per quanto riguarda il proseguo di Pirlo nel cammino di allenatore: “Deve essere intelligente e saper superare i momenti difficili senza traumi. Sta imparando tutti i giorni, può contare sull’aiuto della società in un club estremamente importante e ha dietro una grandissima squadra”.