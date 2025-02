Di Francesco: Da punto fermo a semplice comparsa

L'ex Lecce fin qui ha realizzato 1 gol e fornito 6 assist in 19 partite ed il cambio di modulo ha sicuramente penalizzato l’esterno rosanero costringendolo a trovare sempre meno spazio. La sua qualità, però, tende a far pensare che rinunciare al classe 1994 non sia possibile, per aumentare il livello della rosa generale. Il suo ottimo ingresso contro il Pisa ne è la prova, in cui la maggior parte delle occasioni finali sono nate dai suoi piedi. Resterebbe da comprendere il suo ruolo nel nuovo Palermo, distaccato dal 433 iniziale per un modulo più compatto che sacrifica gli esterni d'attacco. Dionisi potrebbe quindi valutare diverse opzioni per valorizzarlo: