Crotone-Sampdoria, Ranieri duro: “Super League? Non è calcio, mi è venuta subito in mente una cosa”

Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia di Crotone–Sampdoria.

Il tecnico della compagine blucerchiata nel corso del consueto incontro con la stampa, ha detto la sua in merito alla costituzione della Superlega che da qualche giorno tiene banco in qualità di argomento più discusso.

“Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l’impresa del Leicester. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello del calcio è proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti del calcio mondiale. Questo è l’essenza dello sport. Quello che stanno cercando di fare credo sia proprio una cosa sbagliata. Forse proprio per coprire tutti i debiti che hanno? Non è giusto, non è calcio. Mi auguro soltanto una cosa: che FIFA e UEFA abbiano gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante e che abbiano la volontà di lottare”.

