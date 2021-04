Superlega, Henderson scuote il Liverpool e non solo: chiamati a raccolta i capitani della Premier League

Continuano ad arrivare aggiornamenti dall’Inghilterra sulla questione Superlega.

Basti vedere cosa succede al Liverpool, club operaio e da sempre attento alle lotte sindacali. Il capitano del Liverpool Jordan Henderson, secondo la stampa inglese, avrebbe chiesto un incontro con gli altri capitani delle squadre di Premier League . Dopo le critiche pubbliche, espresse ieri dal tecnico dei Reds, Jurgen Klopp e dal vice-capitano James Milner (“A me la Super League non piace e spero vivamente che non diventi realtà”), Jordan Henderson, capitano del Liverpool, una delle 12 società fondatrici ai format UEFA, ha promosso un incontro tra gli altri capitani del massimo campionato inglese, con l’obiettivo, probabilmente, di creare un fronte unito, ed eventualmente una risposta condivisa, circa la nascita del progetto Superlega.