Crotone-Lazio a rischio rinvio? Forti nubifragi mettono in dubbio la gara dello ‘Scida’. Le ultime

Una forte ondata di maltempo sta mettendo a serio rischio la disputa della sfida di Serie A – prevista per quest’oggi alle ore 15 – tra Crotone e Lazio. Potenti nubifragi si sono abbattuti fin dalla serata di ieri sulla città calabrese e non sembrerebbero dover cessare. Come ampiamente spiegato anche dal Corriere dello Sport, le attuali condizioni di maltempo rischiano di compromettere il normale svolgimento della gara, con le due squadre che presumibilmente scenderanno in campo per un sopralluogo approfondito del terreno di gioco. Oltre alla pioggia, però, ci sarebbero anche forti raffiche di veto a minacciare il match, con potenti raffiche che si stima dovrebbero arrivare circa fino ai 40 chilometri orari.

Considerando tutte le varianti del caso, attualmente, soltanto un buon drenaggio del rettangolo verde dell’Ezio Scida potrebbe salvare la disputa dell’incontro che – come ripetuto in precedenza – sembra ad ora probabilmente compromessa. Dovesse comunque giocarsi la partita valida per l’ottava giornata di campionato, lo si farà in condizioni certamente anomale e complicate.

